Çin havacılık sektörüne corona virüsü darbesi

Financial Times’ta yer alan habere göre corona virüs tehlikesi Çin havacılık sektörünü bitirme noktasına kadar geldi.

Çin sivil havacılık otoritesinden alınan bilgilere göre ülkedeki uçakların üçte ikisinin uçmadığı bildirildi.

27 Ocak ve 12 Şubat tarihleri arasında 10.21 milyon kişi Çin’de hava yolunu kullandı. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 daha az olduğu bildirildi.

Air China, China Eastern ve China Southern Airlines hava yollarındaki bazı pilotlar ücretsiz olarak izin verilerek evlerine gönderildi.

Havacılık uzmanları devlet destekli hava yollarının krizi atlatabileceğini belirterek virüs kontrol altına alındıktan sonra bile bazı oyuncuların pazara geri dönemeyeceğini söylüyor.

Çin’de hükümet corona krizi geçene kadar hava yolu şirketlerine KDV istisnası ve yolcu payı ödemesi gibi istisnalar getirdi.