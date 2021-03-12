Çin, Huawei'ye getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'ye tepkili

ANKARA (AA) – Çin, ABD'yi Çinli teknoloji devi Huawei'ye getirdiği yeni kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin davranışı sadece Çinli şirketlerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'ye ve ülkedeki iş ortamına da zarar veriyor." dedi.

Cao, ABD'nin, güvenilmez bir ülke olduğunu yine kanıtlandığını belirtti.

ABD'de Donald Trump yönetiminin ardından koltuğu devralan Joe Biden da Çinli teknoloji devi Huawei'yi hedef alan karara imza atmıştı.

Joe Biden yönetimi, Çinli Huawei ile çalışan bazı tedarikçilere 5G cihazlarda veya bunlarla kullanılacak ürünleri ihraç etmelerini yasaklayarak yeni kısıtlamalar getirmişti.