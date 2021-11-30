Çin imalat sektöründe büyüme işareti

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, geçen yıl salgın hastalık kaynaklı gerilemeden sonra önemli bir toparlanma gerçekleştirdi. Resmi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine göre, endeks ekim ayındaki 49.2 seviyesinden Kasım’da 50.1’e yükseldi.

Çin imalat sektörü, resmi PMI verilerine göre üç ay sonra tekrar büyüme kaydederken ham madde fiyatlarındaki yükselişler ve elektrik kısıtlamalarının gevşetilmesiyle üretim sektörü üzerindeki baskı hafifledi.

Resmi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine göre, endeks ekim ayındaki 49.2 seviyesinden Kasım’da 50.1’e yükseldi.

50 puan seviyesi büyüme ve daralma arasındaki ayrım anlamına geliyor. Analistler endeksin 49.6 olacağını öngörüyordu.

TALEBİN ZAYIF KALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, geçen yıl salgın hastalık kaynaklı gerilemeden sonra etkileyici bir toparlanma gerçekleştirdi.

Ancak bu yılın ikinci yarısında üretimde görülen yavaşlama, gayrimenkul sektöründe görülen borç sıkıntıları ve corona virüs vakalarındaki artış gibi sorunlarla mücadele ederken toparlanma hız kaybetti.

Analistler gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) üçüncü çeyrekte görülen yavaşlamanın dördüncü çeyrekte de devam edeceğini ve talebin zayıf kalacağını öngörüyor.

NBS kıdemli istatistik uzmanı Zhao Qinghe “Enerji arzını güvence altına almak ve piyasalardaki fiyatları kontrol altına almak için yeni açıklanan politikalar ve önlemlerin işe yaradığı görüldü” dedi. (REUTERS)



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