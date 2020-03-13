Çin İran'a 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi gönderdi

ANKARA (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için Çin'den 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için dost ülkeler tarafından İran'a yardımlar gönderildiğini ifade etti.

Bu kapsamda Çin'den tonlarca tıbbi yardım malzemesinin İran'a ait Mahan Hava Yolları tarafından ülkeye getirildiğini belirten Musevi, "Çin halkının cömert yardımları devam ediyor. Şu anda 32 ton yardım malzemesi daha İran'a getirilmek üzere hazırlandı." dedi.

Musevi, şu ana kadar Çin'den 2 milyon 400 bin koruyucu maske, 230 bin Kovid-19 teşhis kiti, 130 bin koruyucu elbise, 120 solunum cihazı ve 50 koli antiviral ilaç gibi birçok tıbbi yardım malzemesinin 8 uçakla İran'a getirildiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini dün Twitter hesabından "ACİL" başlığıyla paylaşarak tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Zarif, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlarına hitaben yazdığı mektupta Kovid-19'la mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istemişti.

– Can kaybı 514'e yükseldi

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 11 bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 529 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

– İran, ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Kovid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.