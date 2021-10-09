Çin-Japonya ilişkilerinde yeni dönem: Kishida ve Jinping’den ilk temas

Japonya Başbakanı Kishida göreve gelmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, Çin’i yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

Göreve gelmesinin ardından başladığı diplomasi trafiğine hızla devam eden Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kishida’nın göreve başlamasından bu yana Jingping ile gerçekleştirdiği ilk diplomatik temas olması yönüyle önem taşıyan görüşmede, Kishida’nın iki ülke arasındaki sorunlar konusunda diyalog talebini Jingping’e ilettiği öğrenildi.

Jinping’i birlikte yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmaya çağıran Kishida, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki durumların da ele alındığını söyledi. Çin’in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları sorununu gündeme getirdiğini kaydeden Kishida, Şi’nin Japonya’ya gerçekleştirmesi beklenen olası resmi ziyaretin ise gündeme gelmediğini ifade etti.

ADALAR YÜZÜNDEN GERİLDİLER



Çin ve Japonya arasındaki ikili ilişkiler, Tokyo’nun kontrolünde olan ancak Pekin’in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları konusu başta olmak üzere ekonomik ve tarihi ihtilaflar nedeniyle son yıllarda gerilmiş, Japonya’da kısa süre önce yaşanan Başbakan değişikliğinin Çin-Japonya ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabileceği yorumları yapılmıştı.

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