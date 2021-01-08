Çin mahkemesi, iki kadın gazetecinin cinsel taciz iddialarını “itibar suikastı” olarak değerlendirdi

ANKARA (AA) – Çin'de bir mahkeme, iki kadın gazetecinin erkek meslektaşlarını sosyal medya üzerinden, cinsel tacizle suçlayarak itibar suikastı yaptığına hükmetti.

Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da mahkeme salı günü verdiği kararda, #MeToo hareketinin üyeleri gazeteciler Zou Sıcong ve Hı Çian'ın, önde gelen gazetecilerden Dıng Fey aleyhine sunduğu cinsel taciz iddialarına ilişkin kanıtların "kişiyi tereddütsüz suçlamak için yeterli olmadığına” hükmederek, Hı ve Zou'ya 1813 dolar tazminat cezası verdi.

İki gazeteci karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Suçlamaların muhatabı Dıng Fey ise Wechat mikroblogunda yaptığı açıklamada, iddialar hakkında, "asla bu kadar aptalca ve kötü bir şey yapmadığını" belirterek, mahremiyetin korunması amacıyla davanın kamuoyuna yansımaması için dilekçe verdiğini kaydetti.

Dıng ayrıca, "Masumiyetimi kanıtlayacak ilgili kanıtı bulma şansım bile olmadı ve dahası, üzerinden 10 yıl geçtiğinden beni yalnızca bir kez gördüğünü söyleyen bu kişiyi hatırlamıyorum bile." diyerek sitem etti.

Tacize uğradığını iddia eden gazetecilerin avukatı Şü Kai, mahkemenin kararının "aşağılanmış, incinmiş birinin olayın ses ya da görüntü kayıtlarına sahip değilse konuşmasının iyi olacağı" anlamına geldiğini savundu.

Çin'in en fazla gündem olan #MeToo davalarından birinin yüzü Cou Şioşuan, "Kararı bir yenilgi olarak görmüyorum ve Hı Çian'ın gerçek kimliğiyle bu konuda konuşması çok cesurcaydı. Bunu diğer kadınların hakları için yaptı." yorumunu yaptı.

Taciz davası, Dıng Fey'in baş muhabir olduğu bir dergide o zaman 21 yaşında bir stajyer olan Hı'yi iş görüşmesi için bir otele çağırdıktan sonra odasına çekip cinsel saldırıda bulunduğunu anlatan, Hı tarafından yazılan ve Zou'nun 2018'de çevrim içi olarak yayınladığı bir makaleye dayanıyor.

Suçlamaların yer aldığı makale, Çin'in dört bir yanındaki genç kadınların başlarına gelen cinsel taciz ve suiistimal olaylarını küresel #MeToo hareketi kapsamında kamuoyuna duyurmaya başlamasıyla gündeme gelmişti.

Çin, cinsel istismara 2019'da dava gerekçesi olarak izin verirken ülkede tacizin tanımı belirsizliğini koruyor.

Konuyla ilgili çok az davanın açıldığı Çin'de mahkemeler kamuoyunun itibarını korumak için birçok davayı iş uyuşmazlığı yasaları veya diğer yasalar çerçevesinde ele alıyor.