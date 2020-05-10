Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) – Çin Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemeleri için 17 gün sürecek hazırlık kampına Şanghay'da başladı.

Global Times'ın haberine göre milli takım, kamp sürecinde Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG ve Şanghay Shenhua ile hazırlık maçı da oynayacak.

Çin Milli Takımı'nın yurt dışında forma giyen tek futbolcusu Espanyollu Lei Wu'nun kampa katılmayacağı, Brezilya asıllı Çinli oyuncular Aloisio (Luo Guofu) ve Elkeson (Ai Kesen) ile İngiliz asıllı Çinli futbolcu Nico Yennaris'in (Li Ke) ise çalışmalarda yer alacağı belirtildi.

FIFA, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarını ertelemişti.