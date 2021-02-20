Çin, Myanmar’da demokratik sürece geçişte ASEAN ile çalışmaya hazır

CAKARTA (AA) – Pekin yönetimi, Myanmar’daki askeri darbe sonrası demokrasinin tesis edilmesinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Myanmar meselesi ele alındı.

Myanmar’da devam eden kargaşanın Myanmar ve halkının yanı sıra bölge ülkelerinin de çıkarına olmadığını belirten Vang, Endonezya’nın ASEAN bünyesinde Myanmar sorununu çözme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Vang, bu konuda Çin’in ASEAN ile yakın iletişim kurmaya ve bölgenin istikrara kavuşması konusunda yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

Endonezya ve diğer ASEAN üyesi ülkelerin Myanmar konusunda gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı düzenlemeyi önerdiğini aktaran Marsudi ise Çin’in bu girişimi destekleyeceğini ve bu konuda katkı sunmasını umduğunu dile getirdi.

Marsudi, Myanmar halkının refah ve güvenliğinin her zaman için öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

– Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, ülkenin fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD hükümeti, Myanmar'daki darbede rol oynayan üst düzey ordu mensuplarına yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

15 Şubat'ta gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltı süresinin dolacağı açıklanmıştı.