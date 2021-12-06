Çin ve ABD Arasında Yeni Gerginlik Konusu Kış Olimpiyatları

Şubat ayında 2022 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak olan Pekin’den, ABD’ye diplomatik boykot konusunda uyarı geldi. Çin, ABD’nin olimpiyat oyunlarını diplomatik olarak boykot etmesi halinde buna sert bir karşılık verileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’deki Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulaması ve temsilci göndermemesinin gösteriş olacağını söyledi. Zhao, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Çin’in de buna karşı misilleme yapacağını söyledi ancak herhangi bir ayrıntı vermedi.

ABD’li sporcular müsabakalara katılacak olsalarda Biden yönetimi olimpiyat oyunlarına diplomatik temsilci göndermemeyi düşünüyor. ABD Başkanı Biden’ın bu konuda bu hafta içerisinde kararını açıklaması bekleniyor. İnsan hakları savunucuları, Çin’in olimpiyat oyunlarıyla kendisine çizeceği imajın ülkedeki insan hakları ihlallerinin üzerini örtmek amacıyla kullanılacağını öne sürüyor ve diplomatik boykot uygulanmasına destek veriyorlar.







Olimpiyat oyunlarına üst düzey diplomatik katılım ABD ve diğer ülkelerin de uydukları bir gelenek olarak biliniyor. 2008 yılında Pekin’de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine dönemin ABD Başkanı George Bush katılmıştı. Bu yaz yapılan Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi first lady Jill Biden gitmişti.

Son dönemde hem insan hakları konusundaki kaygılar hem de ABD ve Çin ilişkilerinde Tayvan, Hong Kong ve Güney Çin Denizi konusunda yaşanan gerginlikler ABD’nin kış olimpiyat oyunlarını da diplomatik olarak boykot edeceği beklentisini yarattı.

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları 4 Şubat Cuma günü başlayacak ve 20 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.