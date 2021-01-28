Çin, yaklaşık 40 günlük Bahar Bayramı tatiline Kovid-19 salgınının gölgesinde giriyor

ANKARA (AA) – FUAT KABAKCI – Çin'de milyonlarca kişi, yılın en önemli tatili görülen Bahar Bayramı (Çuncie) tatiline yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde alınan sıkı tedbirlerle giriyor.

Ülkenin kullandığı geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre 12 Şubat’ta "Fare Yılı" geride bırakılarak "Öküz Yılı"na girilecek.

Çin Yeni Yılı'yla dünyanın en büyük insan hareketi olarak da adlandırılan Bahar Bayramı yolculuğu (Çunyün) için bir haftalık yeni yıl tatilinin önünden ve arkasından alınan izinlerle tatil 40 güne kadar çıkıyor. Ülkede bugün başlayan tatil 8 Mart’a kadar devam edecek.

Her yıl tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen ve çoğunluğunu göçmen işçilerin oluşturduğu milyonlarca kişi, Kovid-19 tedbirlerinin gölgesinde yaklaşık 40 günlük Bahar Bayramı tatili yolculuğuna başladı.

Uçak, hızlı tren ve otobüs gibi toplu ulaşım vasıtalarının kullanıldığı tatilde önceki senelerde 3 milyarı aşkın seyahat kaydedilirken bu yıl 1,7 milyar yolculuğun yapılması bekleniyor.

– Tatil kapsamında alınan Kovid-19 tedbirleri

Tatile çıkacak kişilerin son 7 gün içinde yaptırdıkları Kovid-19 testinin negatif çıkması, vardıkları yerde kendilerini 14 gözetim altına almaları gerekecek.

Tüm yolculara sağlık kodu kontrolü yapılması, salgın bakımından yüksek, orta ve düşük riskli bölgelerde toplu taşıma araçlarının koltuk doluluk oranlarının risk seviyesine göre sırasıyla yüzde 50, yüzde 70 ve yüzde 90 olması talep ediliyor.

Uçakla yolculuk yapacakların seyahatlerini iptal etmeleri durumunda bilet ücreti iadeleri kesintisiz gerçekleştirilecek. Memleketlerine dönmeyen göçmen işçiler için geçici istihdam oluşturulacak. İnternet üzerinden yayımlanan televizyon ve şov programları ücretsiz olacak.

– "Halka seyahate çıkmayın" çağrısı

Ülkede her yıl tren, otobüs garlarında azami kapasiteyle yolculuk yapılırken bu yıl yetkililer, milyonlarca seyahat ve kitlesel insan hareketinin salgının yeniden zirve yapmasına neden olacağı yönündeki endişeler sebebiyle halka oldukları yerde kalmaları ve seyahate çıkmamaları çağrısında bulundu.

Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi ve Devlet Konseyi’nin ilgili birimlerinden yapılan ortak açıklamaya göre, salgın bakımından yüksek risk bölgesinde yaşayan kişilerin tedbirler kapsamında bulundukları yerlerden ayrılmamaları gerekiyor.

Salgın riskinin orta seviyede olduğu bölgelerdeki kişilerin seyahate çıkmak için yerel salgınla mücadele makamlarından izin alması, düşük olduğu yerlerde bulunanların da gerekmedikçe seyahate çıkmamaları salık veriliyor.

Bununla birlikte önceki yıllarda insanların memleketlerine gitmesi nedeniyle hayalet şehirleri andıran büyük şehirlerde bu yıl Bahar Bayramı tatiline gitmeyen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için toplu taşıma, alışveriş, eğlence ve benzeri hizmetler devam edecek.

Normal şartlar altında Bahar Bayramı tatillerinde toplu taşıma hizmeti ve alışveriş, yeme-içme ve eğlence hizmeti veren işletmeler büyük ölçüde kapalı olurdu.

– Seyahatlerin 296 milyonu demir yoluyla yapılacak

Çin Ulaştırma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, bu yılki Çunyün trafiğinde 1,7 milyar seyahatin yapılması ve bu seyahatlerin 296 milyonunun demir yolları aracılığıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu yıl seyahat sayısı, ülkede Kovid-19 salgınının görülmediği 2019 yılındaki Bahar Bayramı tatiline göre yüzde 40 düşerken ülke genelinde günlük ortalama 40 milyon seyahat yapılması öngörülüyor.

– Bahar Bayramı tatilinin en mağdur kesimi göçmen işçiler

1 milyar 405 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de her yıl Bahar Bayramı tatilinde bütün senenin yorgunluğunu atmak ve ülkenin en önemli geleneksel bayramını evlerinde aile fertleriyle kutlamak üzere yollara düşen göçmen işçiler, Bahar Bayramı yolculuğunun en büyük kitlesini oluşturuyor.

Ulusal Sağlık Komisyonunun (NHC) 20 Ocak’ta açıkladığı "Bahar Bayramı Döneminde Kırsal Bölgelerde Salgının Önlenmesi Çalışma Planı", sayıları 290 milyonu bulan işçilerin seyahat planını zorlaştırdı.

Söz konusu plana göre kırsal kesime gidenler, gitmeden önce bölgedeki yerel makamları seyahatlerine ilişkin bilgilendirecek. Bu kişilerin yola çıkmadan önce, 7 gün içinde yaptırdıkları Kovid-19 testinin negatif olduğuna dair belge sunmaları gerekecek.

Tatilde memleketlerine gittiklerinde de ilk 14 gün gözlem altında tutulacak, 7 günde bir test yaptırarak sonucu yetkililere bildirecek, aileleriyle bir araya gelmeyecek ve gerekmediği müddetçe dışarı çıkmayacaklar.

NHC'nin duyurduğu planın ardından ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'da birçok kişi hem uygulanabilirliğinin zor hem de kendileri için maliyetinin çok fazla olacağı gerekçesiyle karara tepki gösterdi.