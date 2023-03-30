Cinayet işleyen polisin cezası belli oldu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 2021 yılının haziran ayında trafikte İbrahim Can Asanı (24) ile tartışan Semih T. ve Tugay A, daha sonra Özel Harekat polisi Oktay D. ve Furkan Ali U. ile trafikte karşılaştıkları Asanı ile tartıştı.

Çıkan kavgada Oktay D, kendisine silah çektiği ileri sürülen Asanı’yı tabancayla ateş ederek yaraladı. Asanı, olayın ardından hayatını kaybetti.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık polis memuru Oktay D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

“BEN UYARI ATEŞİ YAPTIM”

Tutuksuz sanıklar Semih T, Tugay A. ve Furkan Ali U. duruşmaya katılmazken, taraf avukatları ile maktul İbrahim Can Asanı’nın yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Oktay D, “Ben uyarı ateşi yaptım. Hakkımda meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, aksi takdirde ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan hüküm verilmesini talep ederim.” ifadesini kullandı.

“İNTİKAM DUYGUSUYLA HAREKET ETTİLER”

Sanık, olay günü arkadaşları Semih T. ve Tugay A’nın intikam duygusuyla hareket ettiklerini ve maktulü yerde yatarken darp ettiklerini öne sürdü.

Oktay D, maktulün sabıkalı olduğunu ve polis tarafından arandığını belirterek, “Şahıs, onu polis olduğum konusunda uyardığım için kaçmıştır. İddia edildiği gibi olsaydı şahsın sırtından vurulmuş olması gerekirdi ancak omzundan yaralanmıştır. Bu bana silah doğrulttuğunun delilidir. Olaya ilişkin görüntüler izlendiğinde şahsın bir eli hep önündedir. Bu silahını tuttuğu koludur, aksi takdirde koşan birinin her iki kolunun da sallanması gerekirdi.” savunmasını yaptı.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Oktay D’ye “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan hükmettiği 12 yıl 6 ay hapis cezasını, “kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma” hükmü gereği artırarak 16 yıl 8 aya çıkardı. Heyet, sanığın cezasını takdir indirimiyle 13 yıl 10 ay 20 güne düşürdü.

Tutuksuz sanıklar Semih T. ve Tugay A. “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Furkan Ali U’nun ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. (AA)