Cinayetin firari baş şüphelisi, sosyal medyadan tehdit ediyor!

Fatih’te 8 Ocak günü bir arkadaşının doğum gününe katılan Mustafa Işık (22), iki arkadaşının da bulunduğu araçla eve giderken başka bir araçtan inen kişilerce bıçaklanarak öldürülmüştü.

İddiaya göre saldırganların aracında bulunan G.A., isimli genç kadın, öldürülen gencin aracında bulunan Z.Ö. isimli kız arkadaşını arayarak yanlarına gelmek istediğini söyledi.

Bir süre sonra G.A., Fatih K.’nın kullandığı araçla olay yerine gitti. G.A., Mustafa Işık’ın kullandığı araca binmek istediği esnada Fatih K. ile Mustafa Işık arasında tartışma çıktı.

Fatih K.’nın aracında bulunan arkadaşları Melih K. ve Selim S. de kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada Mustafa Işık göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI BAŞ ŞÜPHELİ FİRAR

Polis kaçan şüphelilerden Melih K. ve Selim S.’yi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mustafa Işık’a öldürücü darbeyi vurduğu iddia edilen Fatih K.’nın ise henüz izine ulaşılamadı.

“ASLA TESLİM OLMAYACAĞIM” DİYORMUŞ

Polisin her yerde aradığı cinayet şüphelisinin, sahte sosyal medya hesabı üzerinden aileyi tehdit ettiği ve ‘asla teslim olmayacağım’ dediği öne sürüldü.

“LÜTFEN BİRAN ÖNCE BULUN!”

Söz konusu tehditleri polise bildiren acılı aile firari şüphelinin biran önce bulunmasını istedi. Öldürülen gencin ablası Meryem Köprülü; “Kardeşim hiç tanımadığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan iki kişi tutuklandı. Ama asıl katil kaçtı. O katil açtığı sahte sosyal medya hesapları üzerinden ailemize tehditler yazıyor. Asla teslim olmayacağım diyor. Lütfen güvenlik güçleri bir an önce bu katili yakalasın. Kardeşimizin acısı yetmiyormuş gibi bir de ailemiz için tedirginiz” dedi.