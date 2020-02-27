Cinayetle yargılanan çift hakim karşısında! Karısının ifadesini duyunca bayıldı!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir sitede oturan 43 yaşındaki Cengiz E., 6 Temmuz 2018 günü karşı komşusu eski hakim Mehmet Engin A.‘nın 12. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sonrası açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcılık, tutuksuz yargılanan Mehmet Engin A. (66) ile eşi Mehtap A.‘nın (44) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini talep etti. Duruşmada savunmalarını yapan sanıklardan Mehmet Engin A., şunları söyledi:

YEDEK AKÜYÜ ALMAK İÇİN YUKARI ÇIKTIM

* Olay günü sitedeki bir etkinliğe oğlumla birlikte gittim. Oğlumun akülü arabasının şarjı bitti. Önümden Cengiz E. ile oğlu geçti. Onların peşinden yedek aküyü almak için yukarı çıktım. Maktulün evinin kapısı açıktı. Eşim ise bizim evin kapısından bakıyordu.

ZORLA İLİŞKİYE GİRMEK İSTEMİŞ

* Yatsı vakti geldiğini fark ettim ve namaz kıldım. Namaz bittikten sonra eşim yanıma geldi. “Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Cengiz içeri girdi. Benimle zorla ilişkiye girmek istedi. Karşı koridordan sizin geldiğinizi duyunca, beni bıraktı, balkona yöneldi” dedi.

AŞAĞIDA BİRİNİN YATTIĞINI GÖRDÜM

* Cengiz’i aramaya başladım. Kapılarının ziline bastım. Eşim, “Cengiz düşmüş galiba bulamadım” dedi. Site güvenliğini ve 112’yi aradım. Sonra aşağıya baktığımda birinin yattığını gördüm. Güvenlik ile Cengiz’in cesedini bulduğumuz sırada 112 ekipleri geldi. Kimseyi öldürmedim suçlamayı kabul etmiyorum. Eşim ile Cengiz arasındaki ilişkiyi sonradan öğrendim.

KARISININ SAVUNMASINI DUYUNCA BAYILDI

Sanık Mehtap A. ise olay günü eşinin zile bastığını ve diafondan bakıp kapıyı açtığını belirterek şunları söyledi:

* Tekrar zil çaldı. Kapıyı açtığımda Cengiz vardı. Kendi oğlunu evinin kapısında sırtından itip “Sen gir içeri, ben geliyorum” dedi. Yakınlaşmaya çalıştı. Kocamın eve doğru geldiğini söyledim. Bana “Sen beni mi kandırıyorsun? Çocuğunuzun akülü arabası bozuldu onu tamir ediyorlar” dedi.

Mehtap A.’nın beyanları esnasında, sanık Mehmet Engin A. fenalaştığı için duruşmaya bir süre ara verildi. Aranın ardından savunmasına devam eden Mehtap A., maktulün yakınlaşmaya çalıştığına devam ettiğini belirterek, şunları anlattı:

“SÖZ, BİR KERE… SONRA GİDECEĞİM”

* Eliyle kapıyı tutuyordu, kapı aralıktı. “Söz, bir kere… Sonra gideceğim” dedi. Ardından kapıyı kapattı ve yüzüme afallayarak bakarak “Engin ağabey” dedi ve evin içine doğru koşmaya başladı.

WHATSAPP ÜZERİNDEN KONUŞUYORDUK

* Sonra eşim ve oğlum eve girdi. Eşim ezan vaktinin geldiğini söyleyerek namaz kıldı. Ben de evin içinde Cengiz’i aradım ama bulamadım. Balkondan aşağıya baktığımda ise yerde yüz üstü yattığını gördüm. Sonra yaşananları eşime söyledim. O ise Cengiz’in eşi Damla’yı aramamı söyledi. Damla’yı aradım, geldi.

Mehtap A. hakimin, Cengiz E.’le ilişkisi olup olmadığını sorması üzerine “Whatsapp ve SMS yoluyla konuşuyorduk” dedi.

MAKTULÜN EŞİ: İLİŞKİLERİ VARMIŞ, ŞİKAYETÇİYİM

Maktulün eşi müşteki Damla E. ise sanık Mehtap A. ile eşi arasında bir ilişki olduğunun açık olduğunu söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu beyan etti.

KAPALI DURUŞMA İSTEDİLER

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve tutuksuz iki sanık hakkındaki adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Sanık avukatları müvekkilinin eski hukukçu olması nedeniyle duruşmanın kapalı yapılması talebinde bulundu. Mahkeme ise bu talebi reddetti. (İHA)