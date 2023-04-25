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25 Nisan 2023
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Cinayetten aranan şüpheli, genç kadını katletti, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Polisi harekete geçiren olay, önceki gün Eyüpsultan, Göktürk Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, polise yapılan ihbarda, bir kadının kiraya verdiği evde silahla vurularak öldürüldüğü belirtiliyordu. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ev sahibi Harun Ö. adrese giden ekiplere, bu evini kısa süre önce kiraya verdiğini, içeriden silah sesi duyulduğu için arkadaşının kendisini aradığını anlattı. Çilingir yardımıyla içeriye girdiklerinde tanımadığı bir kadın cesediyle karşılaştığını söyleyen Harun Ö.’nün verdiği bilgi üzerine polisler de eve girdi.

TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ KADIN 

İçeriye giren ekipler, başından tek kurşunla vurularak öldürülen, yarı çıplak halde yerde yatan bir kadının cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. Öldürülen kadının Buket Yorgancı olduğu anlaşıldı. Yorgancı’nın da 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Cinayet Masası ekipleri, hemen çalışma başlattı.

 EVİ SAKLANMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR

Çalışmada, olayın gerçekleştiği evi kiralayan kişilerin,  cinayetten aranması bulunan ve  18 ayrı suçtan poliste kaydı olan Aydın Altay ve yine cinayetten aranan 25 yaşındaki arkadaşı Ramazan Özleyen olduğu anlaşıldı. Altay’ın 5 ay önce Gaziosmanpaşa’da öldürülen Tuncay Kurban cinayetinden arandığı tespit edildi. İkilinin evi saklanmak için kiraladığı anlaşıldı.

BİRLİKTE GİRDİĞİ EVDEN TEK BAŞINA ÇIKTI 

Cinayet Masası ekipleri, güvenlik kameralarını da inceledi. Öldürülen Buket Yorgancı’nın da Aydın Altay’la eve girdiği belirlendi. Yaklaşık 1 saat sonra Aydın Altay’ın evden tek başına çıktığı görüldü. Polisin peşine düştüğü Altay’ın Gaziosmanpaşa’da saklandığı anlaşıldı.

İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri, şüphelinin Gaziosmanpaşa’da saklandığı bir iş yerine operasyon düzenledi. Kaçamayacağını anlayan Aydın Altay, özel harekat polisi kapıda beklerken silahını başına dayayarak intihar etti. Altay’ın kullandığı silahın cinayette de kullanıldığı öğrenildi.

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