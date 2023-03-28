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28 Mart 2023
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Cinayetten hüküm giydi, aranırken iki kişiyi yaraladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Yüreğir ilçesinde 7 Mart günü Beytullah Atak, ağabeyine küfrettiği gerekçesiyle Ahmet Güneş’i (31) tabanca ile bacaklarından, 12 Mart’ta da kendisini darp ettiğini öne sürdüğü Yusuf Saltaş’ı (19) sağ bacağından vurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Beytullah Atak’ın Kiremithane Mahallesi’nde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polisi fark eden Atak, dama çıkıp, bitişikteki evin bahçesine atlayarak kaçmaya başladı. Peşinden koşan ekipler, Atak’ı sokağa çıktığı sırada yakaladı.

MÜEBBET HAPİS

Yapılan kontrollerde, Beytullah Atak’ın, 28 Ağustos 2021’de Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde kendisine borcu olduğu öne sürülen Sinan Dalşık’ı (41) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandığı, 2023’ün Ocak ayında tahliye edildiği, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılınca hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ortaya çıktı.

Sorgusunda suçlamaları kabul eden Beytullah Atak’ın, farklı tarihlerde de bir evin kurşunlanması ve bir otomobilin kundaklanması olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beytullah Atak, ‘yaralama’ suçlamasıyla da tutuklandı. (DHA)

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