Çin'de 3, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 35 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, vakaların ikisinin Guangdong'da, birinin de Sıçuan eyaletinde saptandığı belirtildi.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 43'e çıkarken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de virüs bulaşan 78 bin 341 kişi de iyileşti.

– Güney Kore'de son 24 saatte bir kişi öldü

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, salgın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 852'ye yükselirken, 274 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19'a yakalanan 10 bin 589 kişi iyileşti. Ülkede halihazırda 989 Kovid-19 vakası bulunuyor.