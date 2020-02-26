Çin’de arıcılık sektörü bitmek üzere

Arıların polen taşıma sezonunun başlamasına yakın corona virüsten ötürü seyahat yasağı olan Çin’de arı kovanlarıyla ilgilenmesi gereken işçiler evlerinden çıkamadığı için kovanlar ilgisiz kalmış durumda. Tarım işçileri arılara uzun süredir yem veremezken hayvanların bir kısmının telef olmuş olabileceği ifade ediliyor.

Reuters’ta yer alan habere göre ismini vermek istemeyen bir arı yetiştiricisi, “Eğer arılarımın hepsini kaybedersem yıllık gelirim tamamen buhar olacak” diye konuştu. Çin’in arıcılık sektöründe 300 bin kişi çalışıyor.

HER YIL 500 BİN TON BAL

Çin her yıl ortalama 500 bin ton bal üretiyor. Dünyadaki bal üretiminin yüzde 30’u bu ülkeden çıkıyor. Çin her yıl ürettiği balın yüzde 20’sini Avrupa ve ABD’ye satıyor. Üreticilerin arılar polen taşıma sezonuna girmeden önceki hazırlıklarında üç hafta geride olduklarını ifade ediyor. Türkiye’de yılda 110 bin ton bal üretiliyor.

Şanghay’ın güneyindeki Zheijang vilayetinde 120 arıcılık bölgesinden gelen ihbarlara göre arıların 20 gündür beslenmediği ortaya çıktı.

Çin’in bal üretimi son yıllarda iklim değişikliği ve sektörde çalışan nüfusun yaşlanmasından dolayı tehdit altında.

Çin hükümeti yerel yönetimlere gönderdiği bir talimatta hayvanların taşınmamasını özellikle arıların kontrol altında tutulması talimatını verdi. Çin’de 80 bin kişinin şu ana kadar virüsten etkilendiği 2.700’den fazla insanın ise virüsten kaynaklı hayatını kaybettiği ifade ediliyor.