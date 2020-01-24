Çin’de Corona virüsü alarmı! 25 Ocak için uyarı yapıldı

Virüsün baş gösterdiği şehir olan Wuhan karantinaya alınmış ve şehir sakinlerine belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekânlarda maske takmaları gerektiği gibi bir dizi çağrıda bulunulmuştu.

9 ŞEHİRDE DAHA SINIRLAMA

Wuhan’a ek olarak, şehrin bulunduğu Hubei eyaleti genelinde 9 şehirde daha giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

Öte yandan yerel medya, eyalette virüsün çıktığı Wuhan ve yakınındaki Huanggang şehrindeki bazı hastane yetkililerinin, halka tıbbi malzeme bağışında bulunma çağrısı yaptığını yazdı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükselmişti.

BİN YATAKLI PREFABRİK HASTANE YAPILIYOR

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Corona virüs (2019 – nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor.

25 OCAK İÇİN UYARI

Yetkililer, 25 Ocak’ta kutlanacak Çin Yeni Yılı’na ilişkin vatandaşlara mümkün olduğunca az seyahat etmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 14 kişiden oluşan uzman ekibin kurulacağı ve söz konusu ekibin, virüsün önlenmesi ve virüsten korunmak için araştırma yapacağı belirtildi. DHA

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