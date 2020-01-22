Çin’de insandan insana bulaşan yeni virüsten ölenlerin sayısı 17’ye çıktı

Çinli yetkililer grip-zatürre benzeri semptomlu yeni bir virüs olan, insandan insana bulaşan ve öldürücü etkileri bulunan korona virüsünden kaynaklanan salgını kontrol etmekte zorlanıyor. Çin’de korona virüsün bulaştığı ve hasta ettiği insanların sayısı 470’i geçti, canını aldıklarının sayısı 17’ye ulaştı.
Salgının merkezi olan Hubei eyaletinin 11 milyon nüfuslu başkenti Wuhan’da yüzlerce kişi virüs bulaşması nedeniyle tedavi altına alındı.
Hepsi Hubei’de gerçekleşen ölümlerin sayısı da 9’dan 17’ye fırladı.
Wuhan’da seyahat kısıtlamaları uygulanırken ve ulaştırma merkezlerinde sağlık taramaları yapılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) saldını uluslararası sağlık olağanüstü hali ilan edip etmeme konusunu görüşmek üzere bugün toplanıyor.