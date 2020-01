Çin’de olay! Memi Becirovic eşine saldıran taraftara saldırdı!

Çin Basketbol Ligi’nde oynanan Jiangsu Dragons-Liaoning Flying Leopards karşılaşmasında çok garip ve istenmeyen anlar yaşandı.

Leopards forması giyen eski NBA yıldızı Lance Stephenson’a ev sahibi takımın bir taraftarı el hareketleriyle küfür etti. Bu hareketi gören ev sahibi ekip Dragons’un başantrenörlüğünü yapan Memi Becirovic’in eşi, taraftara tepki gösterdi. Yaptığı el hareketinden dolayı tepki gören Çinli taraftar, Becirovic’in eşini ilk önce itti ardından küfürler savurup üzerine yürüdü.

Coach Memi Bečirović went up to confront him, the fan got what he deserved. pic.twitter.com/437sswkaqL

— Yu Fu (@YuFuTroy) January 3, 2020