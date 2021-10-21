Çin’de patlama: En az 3 ölü 30 yaralı

Çin’in Shenyang şehrindeki gaz patlaması meydana geldi. Yetkililer en az üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Shenyang şehrinde bir barbekü restoranında meydana gelen büyük gaz patlaması sonucu korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Polis yetkilileri en az üç kişinin öldüğünü ve 30’dan fazla kişinin yaralandığını belirtirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Patlama yerel saatle 8.20’de Shenyang şehrinin Heping Bölgesinde meydana geldi.

Yetkililer olayın ardından bölgedeki binalarda ciddi hasarlar meydana geldiğini ve birçok dükkan ve konutun yıkıldığını açıkladı.

Ayrıca patlamanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Liaoning itfaiye teşkilatı Weibo’dan yayınladığı açıklamada, “Sabah 8:25’te Nanjing Kuzey Caddesi itfaiye ve kurtarma istasyonu kurtarma için bölgeye üç araç ve 10 kişi gönderdi” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir Ankara’da korkutan patlama! İlginizi Çekebilir Kuzey Koreli mahkum, Çin’deki hapishaneden firar etti