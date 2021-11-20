Çin’de teknoloji devlerine rekabet ihlalinden ceza

Çin’de aralarında teknoloji devleri Alibaba, Tencent ve Baidu’nun da bulunduğu şirketlere toplamda 21,5 milyon yuanlık (3,4 milyon dolar) rekabet ihlali cezası kesildi.

Sozcu.com.tr

Çin‘de devletin özel teknoloji şirketlerine dönük yaptırımları devam ediyor.

Son olarak bugün açıklanan karara göre, rekabet ihlali soruşturması kapsamında aralarında teknoloji devleri Alibaba, Tencent ve Baidu’nun da bulunduğu şirketlere toplamda 21,5 milyon yuanlık (3,4 milyon dolar) ceza kesildi.

Bloomberg’in aktardığına göre, Çin’in rekabet kurumu, 43 farklı rekabet ihlalinin her biri için 500 bin yuanlık (78 bin dolar) ceza ödemesi yapacak.

ALIBABA 2,8 MİLYAR DOLARLIK REKOR CEZA ALMIŞTI

Çin’de e-ticaret, bilişim ve finans devi Alibaba’ya piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle bu yılın nisan ayında 2,8 milyar dolarlık rekor ceza kesilmişti.

Geçen ay da gıda dağıtım şirketi Meituan, rekabet düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 533 milyon dolarlık ceza almıştı.

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