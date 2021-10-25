Çin’de üniversite laboratuvarında patlama: Ölü ve yaralılar var

Yazan:
Alaturka Online
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Çin’in Nanjing kentindeki bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 10:34 – 25 Ekim 2021

Çin’de üniversite laboratuvarında patlama: Ölü ve yaralılar var

Çin’in doğusunda Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi’nin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü’ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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