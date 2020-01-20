Çin’deki gizemli salgında ölü sayısı artıyor! Karantinalar başladı

Çin’de Wuhan kenti sağlık birimlerinin Cumartesi günü 59, Pazar günü de 77 olmak üzere 136 yeni vakanın tespit edildiğini açıklamasının ardından kentte görülen toplam vaka sayısı 198’e çıktı. Wuhan kentinde bir süre önce ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’ye yükseldiği bildirildi. Yeni tip corona virüsünden kaynaklanan vakalara ilk kez Çin’in diğer kentlerinde rastlandığı da belirtildi.

KARANTİNAYA ALDILAR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, başkent Pekin’de 2 ve ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde 1 vaka tespit edildiğini açıkladı. Pekin’deki 2 hastanın yakın tarihte Wuhan’a seyahat ettikleri, Shenzhen’deki 1 hastanın da geçtiğimiz ayın sonlarında Wuhan’daki akrabalarını ziyaret ettiği açıklandı.

Zhejiang eyaleti de dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.

GÜNEY KORE’DE İLK VAKA

Güney Kore sağlık birimleri tarafından bugün yapılan açıklamada ise ülkede Çin’de ortaya çıkan corona virüsüyle ilişkili ilk vakanın görüldüğü bilgisi doğrulandı. Çin sınırları dışındaki ilk vakaya Tayland’da rastlanmıştı.

Daha sonra Hong Kong ve Japonya’da da benzer vakalara rastlandığı, Singapur ve Vietnam sağlık birimlerinin de benzer belirtiler gösteren bazı kişileri karantina altında tuttuğu bildirilmişti.

WUHAN’DA ORTAYA ÇIKTI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “2019-nCoV” adı verilen virüse ilk kez Çin’in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde rastlanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün yayılma tehlikesine karşı dünya genelindeki hastaneleri uyarmıştı. Hastalık genel olarak burun akıntısı, sinüs ve üst boğaz rahatsızlıkları gibi soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterirken, hapşırma, öksürme veya doğrudan temas gibi yollarla bulaştığı düşünülüyor.

Virüse Wuhan kentinde su ürünleri satılan bir pazardan alınan örneklerde de rastlandığı, hastaların çoğunun pazardaki satıcılar ve pazara sıklıkla giden kişilerden oluştuğu kaydedildi. (İHA)