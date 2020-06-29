Çin'deki selde ölü sayısı 12'ye yükseldi

PEKİN (AA) – Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, kaybolanların sayısının da 10'a yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, Mienning ilçesindeki şiddetli yağışlar sonucu şimdiye kadar 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Fırtınanın, hafta sonu Sıçuan'a bağlı Mienning ilçesinde hasara neden olduğunu ifade eden yetkililer, selin en çok İhay kasabasını vurduğunu kaydetti.

Yetkililer ayrıca Gaoyang bölgesinde selden zarar gören bir otoyoldaki iki aracın nehre düştüğünü aktardı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Gaoyang'da, şiddetli yağışların yaklaşık 10 bin kişiyi etkilediği, tali yolların kapandığı, evlerin ve ekinlerin zarar gördüğü, toplam 7 bin 705 kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

– Ülke genelinde ay başından bu yana meydana gelen sellerde 78 kişi öldü ya da kayboldu

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde ay başından bu yana meydana gelen sellerde 78 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 100 binden fazla evin ise yıkıldığı ya da hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, selin yol açtığı direkt ekonomik kaybın 25 milyar yuandan (yaklaşık 3,5 milyar dolar) fazla olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.