Çin’den ABD’ye Tayvan Uyarısı

ABD ve Çin arasında Tayvan tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Son olarak Çin Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yayımladı ve ABD’nin Tayvan konusunda bir hayale kapılmaması gerektiğini belirtti. Açıklamada “Tayvan konusunda bir uzlaşmaya yer yok. ABD bu konuda bir hayale kapılmamalı” ifadelerine yer verildi.

Çin yönetimi kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan konusunun ABD’yle ilişkiler konusundaki en hassas konu olduğunu belirtiyor. ABD’yse Tayvan’a hem siyasi hem de askeri olarak destek sağlıyor.

Tayvan konusundaki fikir ayrılığı ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin lideri Xi Jinping’le yaptığı videokonferans görüşmede de gündeme gelmişti. Jinping, bu görüşmede ABD’nin Tayvan konusundaki tavrını ateşle oynamak olarak nitelendirmişti.

Son olarak konu Çin Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği basin toplantısında da gündeme geldi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin’in beklentisinin ABD’yle iyi ilişkiler olduğunu, dünyanın da beklentisinin bu yönde olduğunu ancak Tayvan konusunda ABD’nin boş beklentiler içerisine girmemesi gerektiğini söyledi.

Wu, Tayvan konusunda ABD’nin girişimlerini sorumsuzluk olarak nitelendirdi ve “Son dönemde ABD Tayvan’da ve Güney Çin Denizi konusunda sorumsuzca açıklamalar yaptı ve savaş gemileri ve uçaklarıyla sorumsuzca eylemlerde bulundu” dedi.

Çin’in ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bazı prensipleri olduğunu bunların başında da egemenlik haklarının geldiğini söyleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu, özellikle Tayvan konusunun bu noktada hassas olduğuna dikkat çekti.