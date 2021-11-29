Çin’den Afrika’ya 1 milyar dozluk aşı sözü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin’in Afrika’ya Covid-19’a karşı 1 milyar doz aşı sağlayacağını aktararak, Çin’in Afrika’dan yaptığı ithalatın 300 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, video konferans yoluyla katıldığı Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi, Çin’in Afrika ülkelerine 1 milyar doz daha Covid-19 aşısı göndereceğini aktardı.

Çin’in Afrika finans kurumlarına 10 milyar dolarlık kredi limiti sağlayacağını aktaran Xi, Çinli şirketlerin önümüzdeki 3 yıl içinde Afrika’ya 10 milyar dolardan az olmamak kaydıyla yatırım yapmaya teşvik edileceğini açıkladı.

İTHALATIN 300 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Devlet Başkanı Xi, Çin’in ham petrol ve mineral arzının ana kaynaklarından biri olan Afrika’dan toplam ithalatının önümüzdeki 3 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacağını belirterek, iki tarafın sağlık, dijital inovasyon, yeşil dönüşüm, ticaretin teşviki ve geliştirilmesi gibi alanlarda işbirliği yapacağını sözlerine ekledi.

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