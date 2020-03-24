Çin’den alınan COVİD-19 ilaçları 40 şehre dağıtıldı

Yazan:
Alaturka Online
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 24 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Çin’den, COVID-19 hastalığının tedavisinde yoğun bakım süresini 11 günden 4 güne kadar kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı.

40 ŞEHRE, 8 SAATTE DAĞITILDI

Çin’den alınan ilaçlar ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı

Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.

Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak.

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