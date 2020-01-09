Çin’den enerjide yabancı şirket hamlesi

Çin rafinerilerinde kullandığı ham petrolün %70’ini, tükettiği gazın ise neredeyse yarısını ithal ediyor. Artan jeopolitik riskler sebebiyle devlete ait enerji şirketleri var olan petrol-doğalgaz rezervlerini ve üretimlerini artırmakta zorlanıyorlar.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çin’de kayıtlı 300 milyon yuan (43 milyon dolar) net aktif değeri olan yabancı firmaların 1 Mayıs’tan itibaren petrol ve gaz arama ve üretme faaliyetlerinde bulunabileceklerini açıkladı.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEYEBİLİR

Çin’deki yerli firmalar da aynı koşulu karşıladıkları sürece bu değişiklikten yararlanabilecekler.

Çin’in yabancıların hidrokarbon aramasına izin verme kararı alması uzun süredir bekleniyordu. Ancak uzmanlar ülkenin hidrokarbon kaynaklarının kalitesinin düşük olmasından dolayı büyük petrol şirketlerin ilgisini hemen çekmeyebileceğini belirtiyorlar. (REUTERS)