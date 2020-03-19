Çin’den gelen kargolarla Corona virüsü bulaşır mı? Corona virüsü ile mücadelede bilmeniz gerekenler…

Binlerce ölüme neden olan Corona virüsü her geçen gün Türkiye’de de etkisini arttırıyor. Halk arasında büyük endişe ve paniğe neden olabilen Corana virüsü ile ilgili bazı yanlış bilgiler de yayılabiliyor. Doğru olmayan bilgilere göre hareket etmemeniz için bilmeniz gereken bazı bilgiler…

CORONA VİRÜSÜ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

– Çin’den gelen kargolar, Corona virüsü taşımaz: Virüs daha çok insanların birbirleriyle teması ya da hastalığı taşıyan bir insanın hapşırması gibi durumlarda diğer kişilere bulaşıyor. Virüs, dış ortamda sadece birkaç saat yaşayabiliyor.

– Antibiyotikler sizi Corona virüsünde korumaz

– Marketten aldığınız etten virüs bulaşmaz. Ayrıca evcil hayvanınızdan da virüs bulaşacağının resmi bir dayanağı bulunmuyor.

– Maskeler sizi virüsten kısmi olarak korur. Bu noktada önemli olan söz konusu maskenin hangi sertifikalara sahip olduğu.

– Sarımsak ve susam yemek, Corona virüsünden korumaz.

– Ağzınızı ve burnunuzu sürekli yıkamak, Corona virüsünden korumaz

– Grip aşısı yaptırmak, Corona virüsünden korumaz ancak fayda sağlayabilir.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı corona virüsü rehberine göre, Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir.

Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. SARS-CoV ve MERS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi

olabileceği düşünülmektedir. Yeni vaka serilerinde inkübasyon süresi değerlendirilmektedir.

Klinik tablolar yeni tanımlanmaktadır. Yayınlarada vaka sayıları kısıtlı ve birbirinden farklı olduğu için ortalama inkübasyon periodu farklı bulunabilmektedir. Şu ana kadar yayımlanmış olan bilimsel

yayınlara göre kabul edilen inkübasyon süresi 2-14 gün arasındadır. Coronaviruslar genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir, Ancak bugün için COVID19’un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.