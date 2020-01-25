Çin’den gelen yolcuların vücut ısısı ölçülüyor

Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 41 kişinin ölümüne yol açan corona virüs nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda da önlemler alındı. Dün Çin’den gelen yolculara yönelik başlatılan termal kameralı tarama bugün de sürüyor.

OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Çin’in farklı şehirlerinden sabah saatlerinde gelen beş uçağın yolcuları termal kameralarla izlendi. Uçaklardan çıkan yolcuların vücut sıcaklık değerleri kontrol edildi. Birçok yolcunun maske taktığı görülürken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. (DHA)

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