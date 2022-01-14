Çin’den İngiltere’ye ajan tepkisi: Bu bir karalama kampanyası

Çin, İngiltere’de yaşayan Çinli avukat Ching Kui Lee’yi “ajan” olarak tanımlayan İngiltere istihbaratına tepki gösterdi, “Yabancı bir ülkenin parlamentosunda ‘etki satın almaya’ ihtiyacımız yok” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

Çin, İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5’ın İngiliz Parlamentosu’nda faaliyet yürüten bir Çin ajanı olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

MI5, Christine Ching Kui Lee adlı Çinli bir avukatın Çin Komünist Partisi için çalıştığını ve “gizlice hareket ederek İngiltere’deki siyasi müdahale faaliyetlerine karıştığını” belirtmişti.

MI5, Lee’nin İşçi Partisi Milletvekili Barry Gardiner için bağış yaptığına da dikkat çekerken, bazı bakanlar iddiayı “endişe verici” olarak nitelemişti

Londra’daki Çin Büyükelçiliği, MI5’ı İngiltere’deki Çin topluluğuna yönelik karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada “Çin her zaman diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme ilkesine bağlıdır. Yabancı bir ülkenin parlamentosunda “etki satın almayı” asla denemedik ve buna ihtiyacımız yok” dendi.

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