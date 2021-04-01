Çin'den ithal “gücü 15 kilovatı geçmeyen dizel motorlara” yönelik damping soruşturması başlatıldı

ANKARA (AA) – Ticaret Bakanlığı tarafından, Çin menşeli "gücü 15 kilovatı geçmeyen dizel motorlar" ürününe yönelik damping soruşturması açıldı.

Bakanlığın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama AŞ tarafından yapılan başvuruda, Çin menşeli "Diğerleri (Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlardan gücü 15 kilovatı geçmeyen dizel motorlar)" ürünün ithalatının 2017'den itibaren artış gösterdiği belirtildi. Ayrıca, 2020 yılının ilk yarısına kadar olan dönemde Çin'den yapılan söz konusu ürün ithalatında birim fiyatının yerli üretimin yurt içi satış fiyatını kırarak baskıladığı vurgulandı ve soruşturma açılması talep edildi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak, Çin menşeli "gücü 15 kilovatı geçmeyen dizel motorlara" yönelik damping soruşturması başlatılması kararlaştırıldı.