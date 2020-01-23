Çin’den korkutan hastalık açıklaması: Toplu ulaşım iptal

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Şehirden çıkmak isteyenlere polis izin vermedi.
Çin’de Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Kentinin dışına yapılacak uçuşlar ve tren seferleri durduruldu. Şehirden çıkmaya çalışan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluştururken polisler çıkış yapmaya çalışanlara izin vermedi.
Öte yandan Wuhan’da yaşayanlar marketlere akın etti, marketlerde izdiham oluştu. (ANKA)