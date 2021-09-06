Çin’den özel sektör vurgusu: Destek politikalarında değişiklik yok

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ülkede özel sektörün desteklenmesi için belirlenen politikalarda değişiklik yapılmayacağını söyledi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He özel sektörün desteklenmesi gerektiğini ve “özel sektörün desteklenmesi için belirlenen kılavuz ve politikalarda değişiklik yapılmadığını ve gelecekte bu alanda bir değişiklik yapılmayacağını” söyledi.

“İSTİHDAMA KATKISI BÜYÜK”

Çin’in Hebei kentinde video aracılığıyla konuşan Liu özel sektörün, vergi gelirlerinin yüzde 50’den fazlasını, GSYH’nin yüzde 60’ını ve kentsel istihdamın yüzde 80’ini oluşturduğunu söyledi.

Çin son zamanlarda birçok sektöre yönelik denetimleri sıkılaştırmış ve girişimlerden onlarca yıllık şirketlere kadar birçok şirkete kurallara uymadıkları gerekçesiyle cezalar kesmişti. (REUTERS)

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