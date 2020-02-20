Çin’den salgının etkilerine karşı faiz adımı

Corona virüsü salgını, küresel tedarik zincirlerini alt üst ederken, Çin’deki iş yerlerinde ve fabrika faaliyetlerinde büyük çaplı aksamaya neden oldu. Bu durum yetkilileri, virüsün yarattığı olumsuz etkiyi hafifletmek için son haftalarda politika önlemleri almaya sevk etti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Ağustos ayında kullanmaya başladığı bir yıllık temel borç verme faiz oranı 10 baz puan düşürülerek yüzde 4,15’ten yüzde 4,05’e indirdi. Beş yıllık borç verme faizini (LPR) ise 5 baz puan düşürerek yüzde 4,80’den yüzde 4,75’e indirdi.

Yatırımcılar, yetkililerin yakın vadede krizin üstesinden gelmekte zorlanan küçük işletmelere yardımcı olmak için daha fazla parasal genişleme ve mali destek sunacağını düşünüyor. (REUTERS)