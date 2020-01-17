Çin’den son 29 yıldaki en düşük büyüme

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, başkent Pekin’de 2019 yılına dair büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 14 trilyon 380 milyar dolara yükseldi.

Hükümetin yıllık büyüme hedefi yüzde 6 ila 6,5 aralığındaydı. Büyüme oranı, 1990 yılından bu yana görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Çin ekonomisi, 1990 yılında yüzde 3,9 genişlemişti.

PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 8 YÜKSELDİ

Öte yandan, Çin ekonomisi yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü. Bu oran, ilk çeyrekte yüzde 6,4, ikinci çeyrekte yüzde 6,2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 6 olarak kaydedilmişti.

Çin’in sanayi üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artarken, perakende satışlar ise yüzde 8 yükseldi.

ABD ile Çin arasında uzun süren bir ticaret savaşı gerilimi yaşanıyordu. İki ülke arasındaki gerilimi ABD Başkanı Trump ateşledi ve Çin mallarını gümrük vergisi uygulamaya başladı. Çin, ABD’nin bu kararına aynı şekilde karşılık verdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını sona erdirmesi beklenen ticaret anlaşmasının birinci fasılı Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ve ABD Başkanı Trump tarafından 15 Ocak tarihinde imzalandı.