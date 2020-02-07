Çin’den tekstilcilere iyi, madencilere kötü haber

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) verilerine göre, Çin’e maden ihracatı, Şubat ayının ilk dört gününde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 düştü.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, corona virüsünün maden sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin gerekli önlemler alınmadığı taktirde yılın geri kalanına da yansıyacağı uyarısı yaptı.

Türkiye’nin 4.3 milyar dolarlık maden ve doğaltaş ihracatının büyük bölümünün Çin’e yapılıyor.

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TEKSTİLDE 2 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

Öte yandan, Reuters’ın haberine göre, bazı moda perakendecileri, Çin’deki üreticilere verdikleri yaklaşık 2 milyar dolarlık siparişlerini Türkiye’ye kaydırmak üzere görüşmeler yapıyor.

Çin’de corona virüsü salgını nedeniyle binlerce fabrika geçici olarak kapalı tutulurken, tedarik zincirlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Polonyalı hazırgiyim firması LPP, Çin’deki üretimin aksaması ihtimaline karşı Bangladeş ve Vietnam’ın yanı sıra Türk üreticilerle de görüştüklerini söyledi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, satın alma yöneticileri ve tasarımcıların, salgın kaynaklı endişeler ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle Çin’e gidemediğini, bu nedenle bazı ünlü giyim markalarının yeni sezon ürünlerini Türkiye’ye kaydırmayı düşünmeye başladığını söyledi.

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Çin’de artan maliyetler ve TL’de son iki yılda kaydedilen yüzde 36’lık değer kaybı nedeniyle ünlü markalar için Türkiye’yi bir seçenek olarak öne çıkarmış olduğunu belirten Karasu, salgının ardından Çin’in 170 milyar dolarlık hazırgiyim ihracatının yüzde 1’ine denk gelen yaklaşık 2 milyar dolarlık kısmının Türkiye’ye kaymasını beklediklerini söyledi.

İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, salgının etkisinin 5-6 ay devam etmesini, özellikle mayıs sonrasında Çin’den Türkiye’ye kayma beklediklerini söyledi. Gültepe, sektörün yeni siparişler için yeterli kapasitesi olduğunu, var olan ve yeni müşterilerin Türk üreticilerle görüşmeleri artırdığını dile getirdi. (REUTERS-DHA)