Çin'e karşı 4'lü “Quad” toplantısı Tokyo'da düzenlendi

TOKYO (AA) – Çin’e karşı oluşturulan ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya’nın yer aldığı Quad ittifakının Dışişleri Bakanları toplantısı Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlendi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne katıldı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 4 ülkenin de hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi savunduğunu belirterek, “Uluslararası düzende 'Serbest ve Açık İndo-Pasifik' inisiyatifi önemli rol oynuyor. Birçok ülke bu vizyona katılacak ve bu ideal hayata geçirilecek.” dedi.

Daha sonra konuşan Pompeo, 4 ülkenin oluşturduğu ittifakın önemine dikkati çekerek, “Bu ortaklık, Çin Komünist Partisinin istismarına karşı insanları korumak için hiç olmadığı zamanki kadar önemlidir. Bunu Güney ve Doğu Çin Denizi'nde, Himalayalar’da, Mekong’da ve Tayvan’da görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Payne ise, Quad toplantısının kuşatıcı, açık ve esnek bir İndo-Pasifik bölgesi için önemli olduğunu kaydederek, “Temel insan haklarına saygı gösterilmeli ve sorunlar uluslararası hukuk bağlamında çözülmeli.” diye konuştu.

Jaishankar da, “Küresel bir salgın durumunda bile ülke temsilcileri yüz yüze konuşuyor ki bu da bölgenin ne kadar önemli olduğunu gösterir.” ifadesini kullanarak, İndo-Pasifik bölgesinde yasal düzen ve seyrüsefer serbestisini desteklediklerini belirtti.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve “Asya'daki Demokrasi Yayı” olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.