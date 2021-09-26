Çin’in en büyük kripto para borsası kullanıcı hesaplarını kapatıyor

Çin’in en büyük kripto para borsası Huobi, Çin’in kripto para borsalarına yönelik yasaklamalarının ardından piyasadan çelilme kararı aldı. Ayrıca şirket, kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Çin’in en büyük kripto para borsası Huobi, Çin’in son yasaklarından sonra kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını açıkladı.

Cuma günü, Çin Merkez Bankası’nın kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasak olduğunu ve ülke dışından sunulan hizmetlerin de üzerine gidileceğini duyurmasının ardından Çinli kripto para borsaları bir bir piyasadan çekilmeye başladı.

HUOBİ VE BINANCE ÇEKİLİYOR

Çin’de en çok kullanılan kripto para borsaları Huobi ve Binance, kullanıcıların yeni hesaplar açmak için Çin’e ait cep numaralarını kullanmasına izin vermeyi durdurdu.

Her iki platformda da Hong Kong kullanıcıları için yeni kayıtlar hala mevcut ancak Çin anakarasında artık yeni hesap oluşturulamayacak. Huobi ayrıca mevcut hesapları da yıl sonuna kadar kapatma planlarını da duyurdu.

Huobi’den yapılan açıklamada, “Huobi Global, Aralık ayı sonuna kadar mevcut Anakara Çin kullanıcı hesaplarını kademeli olarak kaldıracak ve kullanıcıların varlıklarının güvenliğini sağlayacak” denildi.

NE OLDU?

Çin Merkez Bankası Cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

“Bitcoin ve tether dahil kripto paraların hiçbiri fiat (itibari) para değil ve piyasada dolaşamaz” diyen banka kripto paralarla ilişkili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu, buna sınır ötesinden yerleşiklere sunulan hizmetlerin de dahil olduğunu vurguladı.

Banka, finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet platformlarının kripto para işlemi yapmasını da engelleyeceklerini, kripto kaynaklı riskleri izleme faaliyetini güçlendireceklerini açıkladı.

Öte yandan, Çin’in ekonomik planlama ajansı, kripto madenciliğin ülkede kökünü kazımanın karbon hedeflerini yakalamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.

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