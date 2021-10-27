“Çin’in Hipersonik Silah Denemesi Endişe Verici”

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin’in uzay teknolojisi ve askeri teknolojide ilerleme çabası kapsamında hipersonik (sesten hızlı) bir silah sistemini denemesini “son derece endişe verici” olarak niteledi. Milley, Çin’in silah denemesini Sovyetler Birliği’nin “Sputnik anına” benzetti.

Financial Times bir hafta önceki haberinde, Çin’in yaz aylarında nükleer kapasiteli hipersonik bir silah sistemi denediğini, silahın uzaya fırlatıldığını, dünyanın etrafında yörüngede döndüğünü, daha sonra atmosfere yeniden girdiğini ve Çin’deki hedefine doğru ilerlediğini bildirmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley bu açıklamasıyla, Çin ordusunun silah denemesinin özelliğini doğrulayarak kayıtlara geçiren ilk Pentagon yetkilisi oldu.

ABD Genelkurmay Başkanı, gizli istihbari bilgi içerdiği için Çin’in silah denemesine ilişkin ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

ABD’nin de hipersonik silah sistemleri üzerinde çalıştığını belirten Orgeneral Milley, Çin’in yaptığı gibi ABD’nin böyle bir hipersonik silah denemesi yapmadığını söyledi. Hipersonik silahlar uçuş rotası, hız ve manevra kapasitesiyle ABD’nin füze savunma sistemlerinin de parçası olan erken uyarı sistemlerine yakalanmıyor.

“Çin’in Sputnik anı” benzetmesi

Bloomberg televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Orgeneral Mark Milley, “Hipersonik bir silah sisteminin test edildiği önemli bir gelişmeyi gördük. Gazetelerin bazılarında ‘Sputnik anı’ terimini kullandıklarını gördüm sanırım. Tam olarak bir Sputnik anı mıydı bilmiyorum ama ona çok yakın olduğunu düşünüyorum. O nedenle Çin’in yaptığı deneme çok önemli teknolojik bir gelişme. Tüm dikkatimiz bunun üzerinde” ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği’nin 1957 yılında fırlattığı Sputnik uydusu tüm dünyayı şaşırtmış ve ABD’nin de nükleer çağın ilk aşamalarında gittikçe hızlanan silah yarışında teknolojik açıdan geri düştüğü endişelerine yol açmıştı.

Çin ise silah denemesine ilişkin batılı kaynaklarda yer alan haberlere karşı çıkmış, barışçı amaçlı yeniden kullanılabilir bir uzay aracına ilişkin teknoloji üzerinde çalıştığını söylemişti.

Çin hipersonik silah alanında sağladığı ilerlemenin dışında, kıtalararası nükleer füzelerin fırlatılmasında kullanılabilecek yeraltı depo ağını da genişletiyor.

Pekin ABD’nin nükleer silah denetimi görüşmelerine katılmasına yönelik çağrıları da reddediyor.