Çin’in son füze denemesi ABD’li yetkilileri şaşırttı: Sesten beş kat hızlı

Çin’in yaptığı son hipersonik füze testleri, kendi denemelerinde hüsran yaşayan ABD’li yetkilileri şaşkına uğrattı.

Sozcu.com.tr

Dünya corona virüsüyle mücadelesine devam ederken, ABD ve Çin gibi süper güçler arasındaki silahlanma yarışında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son hipersonik füze denemelerinde arıza nedeniyle hüsran yaşayan ABD’ye bir soğuk duş etkisi yaratan hamle de Çin’den geldi.

Daily Mail’in haberine göre, Çin’in yaptığı son hipersonik füze testi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerini şaşkınlığa uğrattı. Söz konusu testte, Güney Çin Denizi üzerinde ateşlenen bir hipersonik silah, uçuş sırasında ses hızından beş kat hızlı bir füze daha ateşledi.

HEDEF VURMADI



Pentagon yetkilileri, hipersonik hızda ikinci bir füzenin ateşlenmesi şeklindeki teknolojinin hiçbir ülke tarafından ortaya konmadığını vurguladı. Darpa (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) araştırmacıları, belirli herhangi bir hedefi vurmadan denize inen füzenin amacını da anlamaya çalışıyor.

ABD GERİDE KALDI



Uzmanlara göre ABD, Rusya ve Çin en kapsamlı hipersonik füze programlarına sahipken, Rusya ve Çin, bu açıdan ABD’nin önünde yer alıyor. Mayıs ayında Rusya, Britanya büyüklüğündeki alanları yok edebilecek kadar güçlü üç hipersonik ‘Şeytan 2′ füzesini test ettiğini açıklamıştı.

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