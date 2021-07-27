Çin’in sosyal medya devi WeChat, teknoloji şirketlerine dönük kısıtlamaların ortasında yeni üye kaydını durdurdu

Teknoloji devlerine adeta savaş açan Çin’de 1 milyardan fazla üyesi bulunan WeChat’in üye alımını kapatması piyasada tedirginliğe neden oldu. Şirket, teknik bir yükseltme yapıldığını ve yeni kullanıcı alımına Ağustos ayında devam edeceğini açıkladı.

Kararın WeChat’in sahibi olan Tencent’e ve diğer teknoloji devlerine yönelik kısıtlamaların ardından gelmesi ise tedirginliği artırdı.

Çinli piyasa düzenleyicileri, sosyal medyadan müziğe, video oyun sektöründen kredi kartı ödeme sistemlerine kadar pek çok alanda yatırımı olan Tencent’e çeşitli kısıtlamalar getirdi.

ÖZEL LİSANS ANLAŞMALARI İPTAL EDİLECEK

Geçtiğimiz hafta Çin çevrimiçi müzik piyasasının yüzde 80’inden fazlasına sahip olan Tencent Music Entertainment’ın piyasada tekel olduğu belirtilerek çeşitli yaptırım kararları alındı.

Çin hükümeti, Tencent’in dünya çapındaki plak şirketleriyle yaptığı özel müzik lisans anlaşmalarını sona erdirmesine karar verdi. Ayrıca şirketin 500 bin Yuan para cezası ödemesi kararlaştırıldı.

“TEKEL KARŞITI KURALLARI ÇİĞNEDİLER”

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), şirketin Çin çevrimiçi müzik piyasasındaki faaliyetlerinin ülkenin tekel karşıtı kurallarını çiğnediğini söyledi

Şirkete artık müzik haklarıyla ilgili özel anlaşmalar yapamayacakları ve mevcut anlaşmaların 30 gün içerisinde feshedilmesi gerektiği söylenirken, Tencent yaptığı açıklamada karara bağlılık göstereceğini belirtti.

Çin’in Didi, Alibaba, Tencent şirketlerine ve eğitim teknolojilerine yönelik yaptırım kararlarının ardından yaşanan bir gelişme ise Çin teknoloji piyasasını daha da tedirgin etti.

WECHAT YENİ ÜYE KAYDINI ASKIYA ALDI

Tencent, WeChat hizmetleri için yeni kullanıcı kayıtlarını askıya aldığını açıkladı.

Tencent, yaptığı açıklamada, halihazırda 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WeChat’in ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bir “güvenlik teknik yükseltmesinden” geçtiğini söyledi.

Wechat, Çinlilerin hayatında çok büyük yer tutan bir uygulama. Mesajlaşmadan yemek sipariş etmeye, arkadaş aramadan faturaları ödemeye kadar her alanda kullanılan WeChat’in yeni kullanıcı kayıtlarını askıya alması soru işaretlerine neden oldu.

YATIRIMCI TEDİRGİN

Teknik bakım kararının aralarında Tencent’in de olduğu teknoloji devlerine dönük müdahalelerin ardından gelmesi yatırımcılardaki tedirginliği artırdı.

Tüm bu olayların ardından Çin’in en değerli şirketi olan Tencent, Salı günü yüzde 9 ile Ekim 2011’den bu yana borsadaki en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

ÇİN TEKNOLOJİ DEVLERİNİ BASKILIYOR

Çin’in son dönemde piyasalara ilişkin pek çok alanda sert düzenleyici tedbirler alması dikkat çekiyor.

Araç çağırma uygulaması Didi ve dünya online satış devi Alibaba’ya dönük düzenlemelerin ardından dün eğitim sektörüne dönük düzenlemeler gündeme gelmişti. Son gelişmelerle birlikte Tencent de Çin’in düzenleme dalgasından nasibini alan teknoloji devlerinin arasına girdi.

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