Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde Sincan gösterisi

WASHINGTON (AA) – Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde düzenlenen ve Uygur Türklerinin temsilcileri ile bazı Amerikalı Müslüman grupların düzenlediği organizasyonda, "Sincan'da yaşanan insan hakları ihlalleri soykırım olarak tanımlansın" çağrısı yapıldı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde "Uygurlara Şimdi Özgürlük" ve "Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi" (CAIR) öncülüğünde düzenlenen ortak gösteriye, Uygur Türklerinin ABD'deki sivil toplum temsilcileri ile bazı Amerikalı Müslüman gruplar katıldı.

Çin'in Sincan'daki insan hakları ihlallerinin çok ağır olduğunu belirten konuşmacılar, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda yaşananların ancak soykırım olarak tanımlanabileceği" vurgusunu yaptı.

Söz alan Uygur Türklerinin temsilcileri, ailelerinin yaşadıklarından örnekler vererek, başta ABD olmak üzere, tüm dünyanın Sincan'da olanlara karşı çıkması ve Pekin yönetimine tepki göstermesi gerektiğini ifade etti.

– Sincan konusu, ABD-Çin geriliminin önemli parçalarından biri

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Sincan'da yaşananların "soykırım" olarak tanımlandığı açıklanmış, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi de aynı ifadeyi kabul ettiğini belirtmişti.

Sincan konusu, son dönemde artan ABD-Çin geriliminin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Washington, Çin'in Sincan, Hong Kong ve Tayvan'a yönelik insan hakları ihlallerini gündemde tutarken, Pekin ise ABD'nin iddialarını reddediyor.

– Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken; Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.