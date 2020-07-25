Çinli diplomatlar Houston’daki başkonsolosluk binasını boşalttı

Houston Chronicle’ın aktardığına göre, Çinli diplomatlar başkonsolosluk binasından ayrıldı. Başkonsolosluğun boşaltılması için polis binanın çevresindeki bölgeyi çembere aldı. Kısa süre sonra da binadan ikisi diplomatik plakası üç kamyon ayrıldı.

Daha sonra ise aralarında ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin de bulunduğu bazı kişiler arka kapıdan binaya girdi.

ABD, 21 Temmuz’da, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Çin’in Houston Başkonsolosluğu’nu kapattık çünkü burası casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi olarak kullanılıyordu” demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Çıngdu’daki ABD Başkonsolosluğu’nun lisansının iptal edildiği bildirilmişti.