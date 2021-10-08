Çinli Evergrande’nin borç krizi piyasaya yayılıyor

Borç krizi yaşayan Çinli emlak şirketi Evergrande’ye yeni şirketlerin de etkilenmesi piyasadaki endişeleri artırıyor. Son olarak borçlarını ödeyemeyen bir başka emlak şirleti Fantasia Group’un da ihraç ettiği iki tahvil işleme kapatıldı.

Nakit darboğazındaki Çinli Evergrande’nin borç sorunlarının sektörün geneline yayılmasının nasıl önleneceğine dair belirsizlik sürüyor.

Evergrande’nin ödemekte zorlandığı 300 milyar dolardan fazla olan borcu şirketi temerrüte düşme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

PAZARTESİNDEN BERİ KAPALI

Son olarak borçlarını ödeyemeyen bir başka gayrimenkul geliştirme şirketi Fantasia Group’un da ihraç ettiği iki tahvil işleme kapatıldı. Büyük bir alım satım işlemi duyurusu beklediğini açıklayarak hisselerinin işleme durdurulmasını talep ettiği Pazartesi gününden beri şirketin hisseleri işleme kapalı.

Evergrande geçen ay dolar cinsi iki tahvilinin kupon ödeme tarihini kaçırırken, şirketin gelecek haftanın başında 150 milyon doları bulan üç kupon ödemesi daha yapması gerekecek.

Evergrande’nin iflas etme ihtimali ve borç yükü altındaki diğer rakiplerinin kredi notlarının düşürülmesi borç sorunlarının dünyanın ikinci büyük ekonomisinin gayrimenkul sektörüne yayılacağı endişelerini artırdı.

GAYRİMENKUL HİSSELERİ GERİLEDİ

Kaisa Group, Central China Real Estate ve Greenland gibi gayrimenkul şirketlerinin ihraç ettiği tahvillerinin fiyatları belirsizlikle beraber sert geriledi.

Çin’de bugün açılan yurtiçi piyasalarda da satışlar hakim oldu. Shanghai borsası, daha küçük gayrimenkul geliştirme şirketi Fantasia Group’un ihraç ettiği iki tahvili işleme kapattı. Şirketin ana hissedarı Fantasia Holdings Group’un 206 milyon dolar tutarındaki borç ödemesini Pazartesi günü kaçırmasının ardından şirketin tahvillerinden biri %50’den fazla geriledi.

Evergrande’nin sorunlarının sektöre yayılacağı endişeleriyle gayrimenkul sektörü endeksi yüzde 1.75 geriledi. (REUTERS)

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