Çinli firmalar 8.2 milyar dolar kredi arıyor

Kaynaklar Çin’de corona virüsün etkilerini azaltmak için 300’den fazla firmanın toplamda 57.4 milyar yuanlık (8.2 milyar dolar) kredi arayışında olduğunu söyledi.

Kıdemli bir ekonomist, yetkililerin şehirleri karantina altına almasının, ulaşım ağlarının kesilmesinin ve insanların toplandığı mekanların kapatılmasının ekonomik büyümenin ilk çeyrekte yüzde 5’ten daha düşük olmasına neden olabileceğini söyledi.

Fabrikaların corona virüs nedeniyle daha uzun süre kapalı kalmasının küresel tedarik zincirini de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Kredi talebinde bulunan şirketler arasında paket servis devi Meituan Dianping, akıllı telefon üreticisi Xiaomi araç paylaşım uygulaması Didi Chuxing, yüz tanıma girişimi Megvii Techonology, güvenli internet servisleri sağlayan Qihoo 360 gibi şirketler yer alıyor.

Kaynaklar, talebin çoğunlukla salgının kontrolünde rol oynayan ya da salgından en fazla etkilenen şirketlerden geldiğini belirtiyor.

AKILLI TELEFON SEVKİYATLARI DA DÜŞTÜ

Çin’i kasıp kavuran corona virüs salgını şu ana kadar 1000’den fazla insanın hayatına mal olurken dünyanın en büyük ekonomisi Çin yaraları sarmaya çalışıyor.

CNBC’de yer alan habere göre International Data Corporation tarafından yapılan bir analizde yılın ilk çeyreğinde Çin’den akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 30 oranında düşmesi bekleniyor.

IDC tarafından yayımlanan sektör raporunda sevkiyatların ne zaman düzene gireceğine ilişkin bir tahminde bulunulmadı. Akla gelebilen bütün büyük akıllı telefon üreticileri Çin’de üretim yapıyor. Araştırma şirketi Canalys tarafından yapılan hazırlanan değerlendirme notunda Çin’den akıllı telefon sevkiyatlarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 50 düşmesi bekleniyor. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)