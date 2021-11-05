Çinli inşaatçıların hisse ve tahvil kayıpları arttı

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Kaisa’nın üç biriminin hisselerinin işleme kapatılması, diğer Çinli inşaat şirketlerinin hisselerindeki düşüşü artırdı. “Kaisa ikinci bir Evergrande olabilir” değerlendirmeleri, sektörde likidite krizi hakkındaki endişelerin arttığına işaret etti.

Çin inşaat ve gayrimenkul şirketleri hisselerindeki düşüş, Kaisa Group Holdings Ltd ve şirketin üç biriminin hisselerinin işleme kapatılması sonrası daha da arttı.

Kaisa ve grup şirketleri hisselerinin işleme kapatılması, şirketin varlık yönetim biriminin bir borcunun son ödeme tarihini kaçırdığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Shenzen merkezli inşaat şirketi Kaisa, ödemesi geciken menkul kıymeti garantilemiş olduğunu belirterek kredi notunun düşürülmesi ve sıkıntı içindeki gayrimenkul piyasası nedeniyle daha önce görülmemiş bir likidite kriziyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

‘KAİSA İKİNCİ EVERGRANDE OLABİLİR’

Kaisa’daki sorunlar, Çin gayrimenkul sektöründeki gittikçe genişleyen bir likidite krizine dair endişeler devam ederken geldi.

Son haftalarda, Çinli bazı inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin dolar cinsi tahvilleri temerrüte düşerken, sektör şirketlerinin hisse ve tahvillerinde büyük ölçekli satışlar görüldü.

Piyasa değeri 1 milyar dolar olan şirketin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri, dün yüzde 15’in üzerinde gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Hong Kong erken işlemlerde, gayrimenkul piyasasını takip eden bir alt endeks yüzde 2’nin üzerinde gerilerken son iki haftada kaydettiği kayıplar yüzde 20’ye yaklaştı.

CGS-CIMB Securities’de Çin araştırma birimi yöneticisi Raymond Cheng, “Kaisa ikinci bir Evergrande olabilir” diyerek şirketteki sorunlar nedeniyle sektörün likidite krizi hakkındaki endişelerin arttığını ekledi. (REUTERS)



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