Çinli oyun şirketleri “Osmanlı stratejisiyle” başarı hedefliyor

İSTANBUL (AA) – TOLGA YANIK – Oyun ve espor ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, oyun şirketlerinin son yıllarda Osmanlı kültürü üzerinden strateji geliştirdiklerini belirterek, "Özellikle Çinli oyun yapımcıları, 'sarayını kur ve fethet' temalı 'Great Ottoman', 'Fetih' gibi strateji oyunları çıkarıyor." dedi.

Aydemir, Gaming in Turkey'in hazırlamış olduğu 2018-2019 oyun sektörü raporuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de oyun sektörünün geçen yılın verilerine göre 830 milyon dolarlık bir hacme sahip olduğuna dikkati çeken Aydemir, "Türk lirası bazında 2018'e göre bu hacimde ciddi artış sağladık. Bu hacmin çoğu mobil oyunlar aracılığıyla sağlandı. Masaüstü bilgisayar oyunlarının sayısı düşüş gösteriyor. Dünya genelinde mobil oyunlara doğru bir kayma var." değerlendirmesinde bulundu.

– "Aksiyon oyunları yoğun ilgi görüyor"

Mobil oyunlara bakıldığında, dünyadaki etkinliğini Türkiye'de de sürdüren PUBG Mobile'nin, son 2 senedir Türkiye'yi domine ettiğine işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"PUBG, geçen sene yaklaşık 15 milyon civarında indirildi ve sadece ülkemizde yaptığı ciro 20 milyon doların üzerinde gerçekleşti. En çok indirilenler listesinde ikinci sırada ise son 3 ayda yayınlanmasına rağmen, 9,5 milyon indirmeyle Call of Duty Mobile yer aldı. Türkiye'de aksiyon oyunları çok seviliyor. Öte yandan, kelime bulma, puzzle ve strateji oyunları yoğun ilgi görüyor. Bu oyunlar dinlendirici, zamana karşı yarış istemeyen rahat oyunlar olduğu için çok fazla tercih ediliyor. En çok oyun oynanan zaman dilimi ise eve geldikten sonraki boş vakitler olarak öne çıkıyor."

– "Türkiye mobil oyun oynamada ilk sırada"

Aydemir, küresel bir araştırmaya göre, cep telefonlarında oyun oynamayı tercih edenler listesinde Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını dile getirerek, "Yüzde 55 ile oyunların çıkış ülkesi olan Güney Kore'den bile daha fazla cep telefonunda oyun oynuyoruz. Günde en az 1 kere oyun oynayanlarda da ciddi bir oranla bir numarayız. Hemen ardımızdan Hindistan geliyor. Popülasyon farkını düşünürseniz bizim rakamlarımız oldukça ciddi." dedi.

Türkiye'de geçen yıl espor takımlarının sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini hatırlatan Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye E-Spor Federasyonu'nun verilerine göre, 85'in üzerinde espor takımı ve bin 500'ün üzerinde lisanslı espor oyuncusu var. Ayrıca, oyunla ilgili birçok üniversite ve kurumda akademik programların artması da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Oyun yazılımı, pazarlaması, esporla ilgili lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimler veriliyor. Gençler bu sayede bilinçli bir şekilde sektöre hazırlanıyor. Oyun artık arz ve talebi olan bir sektöre dönüştüğü için, eğitim kurumları, şirketler başta olmak üzere herkes bu alana yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Telekom, tekstil, ödeme firmaları oyun sektörüne ciddi yatırımlar yapıyor."

– "Dünya çapında başarılı Türk oyun şirketleri var"

Ozan Aydemir, geçen yıllara göre Türkiye'deki oyun şirketlerinin sayısının arttığını ve çeşitli ölçeklerde 100'e yakın Türk oyun şirketi bulunduğunu belirterek, bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu, yerel sektördeki oyun üretiminin küresel çaptaki faaliyetlere de olumlu etki edebileceğini söyledi.

Oyun sektörünün değerinin toplumun tüm kesimleri tarafından anlaşılmaya başlandığına değinen Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, Good Job Games isimli bir Türk oyun firması var. İnanılmaz başarılı oldular ve dünyadaki tüm listelerde oyunlarıyla üst sıralarda yer aldılar. Bu durum bizim oyun şirketlerimizin de çok ciddi işler yapabileceğini gösteriyor. Ayrıca, oyun şirketleri son yıllarda Osmanlı kültürü üzerinden gidiyor. Özellikle Çinli oyun yapımcıları, 'sarayını kur ve fethet' temalı 'Great Ottoman', 'Fetih' gibi strateji oyunları çıkarıyor. Osmanlı kültüründen yararlanarak Türkiye'deki oyuncuların ilgisini çekmeyi amaçlıyorlar."