Çinli Xiaomi ile Türk Metal anlaştı: 1 Ekim’de TİS süreci başlayacak

Xiaomi Salcomp ile Türk Metal Sendikası arasında sözlü anlaşma sağlandı. Taraflar salı günü yeniden bir araya gelecek. Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan 170 işçinin işe geri alınacağı, 1 Ekim’de ise TİS sürecine başlanacağı belirtildi.

Gamze BAL

Çin sermayeli Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un İstanbul Avcılar’da kurduğu telefon fabrikasında sendikaya üye olduğu için işten atılan işçilerin direnişi sonuç verdi.

Türkiye’de Mi, Redmi ve POCO markaları ile bilinen Çin sermayeli Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un İstanbul Avcılar’daki fabrikasında, Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’na üye olduğu için 170 işçi işten atılmıştı.

Son durumu sozcu.com.tr’ye değerlendiren Türk Metal Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, perşembe günü işverenle bir araya geldiklerini, öncelikle işten atılan 170 işçinin işe geri alınmasını talep ettiklerini aktardı.

Akman, bu görüşmeyle birlikte sözlü mutabakatın sağlandığını, işten atılan işçilerin işe iade edileceğini, TİS görüşmelerinin ise 1 Ekim’de başlayacağını dile getirdi.

‘ZAFER XİAOMİ İŞÇİLERİNİN OLDU’

Ancak Akman’ın aktardığına göre, 1 Ekim’den önce 21 Eylül Salı günü taraflar yeniden bir araya gelecek.

Salı günü anlaşma sağlanması durumunda işçilerin kesin olarak işe başlayacağını aktaran Akman, “Bir diğer koşulumuz, sendikal haklara saygı gösterilmesi, sendikal baskı yapılmaması ve yetki itirazının geri çekilmesi de işveren tarafından kabul edildi. İşveren yetki itirazını çekmek üzere salı gününden sonra hemen başvurusunu yapacak ve toplu iş sözleşmesi süreci 1 Ekim 2021 gününden itibaren başlayacak” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinden, söz konusu tarihe kadar üye olanların hepsinin yararlanacağını kaydeden Akman, “İşten atılan üyelerimize, işsiz kaldıkları her gün için 100 TL olmak üzere, ayrıca bir destek ödemesi yapılacaktır” dedi.

MAAŞLAR EKSİK YATIYORDU

Avcılar’daki fabrika önünde 100 işçinin başlattığı direniş sürecini hafta başında sozcu.com.tr’ye anlatan Akman, işverenin bazı işçilere 200 TL vererek direnişi kırmak istediğini aktarmıştı.

Akman, işe alınan çalışanların asgari ücretin üzerinde bir maaşa anlaştıkları halde asgari ücret aldıklarını; birçoğunun ise maaşından yapılan çeşitli kesintilerden dolayı bu ücreti bile tam alamadığını söylemişti.

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